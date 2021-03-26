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07:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали о формировании тройной защиты «ЭпиВакКороной»

В Роспотребнадзоре рассказали о формировании тройной иммунной защиты с помощью вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор». Информация о принципах работы вакцины появилась в пятницу, 26 марта, на сайте ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты.

«Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым не давая вирусу проникнуть в клетку», — уточнили в ведомстве.

При этом третья линия защиты срабатывает в случае, если вирусу удалось проникнуть в клетку.

Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные клетки.

«Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», — отмечается в тексте.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что между первой и второй прививкой российским препаратом «Спутник V» необходим перерыв до шести недель.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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