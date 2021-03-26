«Одноклассники» назвали самые щедрые на «подарки» регионы

Соцсеть «Одноклассники» наиболее популярна в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в Свердловской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. При этом он отметил, что исторически «Одноклассники» менее популярны в Санкт-Петербурге, потому что там жители более активно пользуются «ВКонтакте».
При этом Федчин подчеркнул, что в разных регионах более популярны разные сервисы. «Например, лидеры по загрузкам фотографий — Москва и Петербург, высокая доля отправителей “подарков” — в Тверской и Орловской областях, по подпискам на группы выделяются жители Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Если брать в целом по размеру аудитории, то самые популярные сервисы ОК — это лента новостей, видео и фидбэк (комментарии и “классы”)».
Как отмечает собеседник РБК, сейчас в мире есть «тренд на выражение эмоций в том или ином виртуальном виде». «Например, у нас самый популярный подарок, который бьет все рекорды, — это цветы. Всегда есть повод их подарить, не обязательно к праздникам, ведь отношения мужчин и женщин — это вечное», — рассказывает Федчин.
Показательна была недавняя история на 8 марта. Около 33,5 млн женщин получили к празднику 1,4 млрд подарков, это больше половины женщин, которые вообще есть в интернете в России. Растет и вовлеченность: среднее число подарков на одного дарящего 8 марта увеличилось на 19%, до 30 подарков.
Антон Федчинглава «Одноклассников»
Он уверен, что отправить картинку в мессенджере — это другое: «Почему у нас часть подарков, хоть и небольшая, платная? Платность — это способ выражения эмоций. Одно дело, ты с клумбы цветы притащил, другое — купил. Ты показываешь, что вложил в это свое внимание и время».
Глава соцсети также рассказал, что у «Одноклассников» есть значительная часть аудитории за рубежом — по его словам, есть крупные диаспоры в Германии, Италии, Израиле и США. Федчин отметил, что соцсеть является средством коммуникации мигрантов, которые в ней общаются со своими родственниками в России. «И на удивление, к ним подтягиваются местные жители. Мы ради интереса анализировали такие вещи — например, идет футбольный матч в Германии, и у нас начинает вылезать очень много контента на немецком. То есть они еще и обсуждают у нас эти мероприятия между собой», — рассказал он.
По данным Mediascope, месячная аудитория «Одноклассников» к концу 2020 года достигла 45,9 млн человек. В конце 2019 года этот показатель был 49,2 млн человек, после чего он вырос до 52,2 млн в пик пандемии. Федчин объяснил снижение аудитории в том числе тем, что часть пользователей еще до развития событий и закрытия границ переехала в другие страны.