Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 мартаЕдинственный авторский концерт Франца Шуберта, получение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
8Коллапс в Суэцком канале
12:30 (мск), источник: РБК

«Одноклассники» назвали самые щедрые на «подарки» регионы

Виртуальные «подарки» в «Одноклассниках» активнее всего дарят жители Тверской и Орловской областей, рассказал глава соцсети Антон Федчин. В мире, по его словам, сейчас «тренд на выражение эмоций».

Источник: РИА "Новости"

Соцсеть «Одноклассники» наиболее популярна в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в Свердловской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. При этом он отметил, что исторически «Одноклассники» менее популярны в Санкт-Петербурге, потому что там жители более активно пользуются «ВКонтакте».

Новость
«Одноклассники» обновили дизайн логотипа

При этом Федчин подчеркнул, что в разных регионах более популярны разные сервисы. «Например, лидеры по загрузкам фотографий — Москва и Петербург, высокая доля отправителей “подарков” — в Тверской и Орловской областях, по подпискам на группы выделяются жители Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Если брать в целом по размеру аудитории, то самые популярные сервисы ОК — это лента новостей, видео и фидбэк (комментарии и “классы”)».

Как отмечает собеседник РБК, сейчас в мире есть «тренд на выражение эмоций в том или ином виртуальном виде». «Например, у нас самый популярный подарок, который бьет все рекорды, — это цветы. Всегда есть повод их подарить, не обязательно к праздникам, ведь отношения мужчин и женщин — это вечное», — рассказывает Федчин.

Показательна была недавняя история на 8 марта. Около 33,5 млн женщин получили к празднику 1,4 млрд подарков, это больше половины женщин, которые вообще есть в интернете в России. Растет и вовлеченность: среднее число подарков на одного дарящего 8 марта увеличилось на 19%, до 30 подарков.
Антон Федчин
глава «Одноклассников»

Он уверен, что отправить картинку в мессенджере — это другое: «Почему у нас часть подарков, хоть и небольшая, платная? Платность — это способ выражения эмоций. Одно дело, ты с клумбы цветы притащил, другое — купил. Ты показываешь, что вложил в это свое внимание и время».

Новость
Роскомнадзор откажется от идеи идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту

Глава соцсети также рассказал, что у «Одноклассников» есть значительная часть аудитории за рубежом — по его словам, есть крупные диаспоры в Германии, Италии, Израиле и США. Федчин отметил, что соцсеть является средством коммуникации мигрантов, которые в ней общаются со своими родственниками в России. «И на удивление, к ним подтягиваются местные жители. Мы ради интереса анализировали такие вещи — например, идет футбольный матч в Германии, и у нас начинает вылезать очень много контента на немецком. То есть они еще и обсуждают у нас эти мероприятия между собой», — рассказал он.

По данным Mediascope, месячная аудитория «Одноклассников» к концу 2020 года достигла 45,9 млн человек. В конце 2019 года этот показатель был 49,2 млн человек, после чего он вырос до 52,2 млн в пик пандемии. Федчин объяснил снижение аудитории в том числе тем, что часть пользователей еще до развития событий и закрытия границ переехала в другие страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владислав Скобелев

 Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Как относиться к интервью Ксении Собчак с маньяком. Мнения экспертов
Макрон заявил о «новой мировой войне» из-за вакцин и России
Музыкант Александр Липницкий погиб в Подмосковье
Вокруг контейнеровоза в Суэцком канале начали углублять дно
Общее число заболевших COVID-19 в РФ превысило 4,5 млн человек
В Исландии на берег вынесло огромные «бриллианты» (фото)
Почему в Казахстане полностью запрещают русский язык
Здоровье
У части людей антитела к коронавирусу останутся на десятилетия При этом у кого-то антитела могут исчезнуть уже через несколько дней после выздоровления.
Горячие темы на Авто
Двадцатый век продолжается. 390
Корея 286
О русско/французской жизни. 271
Мангалы с крышей. Сплошная или с разрывами? 260
Кино
Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем На пике карьеры актриса перестала участвовать в крупных проектах
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Gnezdo.ru
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь