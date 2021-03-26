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11:31 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 167 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской области (0,04%), Магаданской области и Еврейской АО (по 0,05%).

Кроме того, за сутки было выявлено 782 случая заражения в Санкт-Петербурге, 559 — в Московской области, 326 — в Нижегородской области, 242 — в Ростовской области, 209 — в Воронежской области.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%, следует из данных штаба.

В настоящее время в России продолжает лечение 284 681 человек.

Ситуация в Москве

За сутки в Москве выявили 1 813 случаев инфекции против 1 787 днем ранее, всего — 1 019 122. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

За 24 часа штаб зарегистрировал в Москве 55 смертей из-за коронавируса. В общей сложности, по его данным, в столице умерли 16 392 заболевших. Был выписан по выздоровлению 1 551 пациент, за все время выздоровели 938 673.

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