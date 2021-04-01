00:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 апреля
День смеха, рождение знака доллара и и другие события, которые произошли в этот день.
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День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.
Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. По одной из самых распространенных версий, обычай веселиться и подшучивать друг над другом именно 1 апреля связан с переносом нового года.
Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.
Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.
1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах
По традиции, законодательно закрепленной во Франции в декрете от 1909 года, к 1 апреля должна быть закончена дистилляция вина на всех коньячных заводах во Франции. Именно с этого дня начинается отсчет «возраста» коньяка.
День рождения доллара отмечается ежегодно 1 апреля. Это день создания знака «$», которым принято обозначать данную валюту. В качестве национальной валюты доллар США был утверждён в 1785 году, а знак доллара придумал на семь лет раньше, 1 апреля 1778 года, бизнесмен из
Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого талер, полученного от сокращения Иоахимсталер мюнце (монета из долины Св. Иоахима). Вариантами этого названия в различных странах были: таллеро — в Италии, далеро — в Испании, далер — в Скандинавии.
1 апреля 1809 года родился русский писатель, классик мировой литературы Николай Васильевич Гоголь.
Самыми известными произведениями Гоголя можно назвать сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», посвященный обычаям и традициям украинского народа, а также величайшую поэму «Мертвые души».
Жизненный и творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей.