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00:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 1 апреля

День смеха, рождение знака доллара и и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: Depositphotos

День смеха

День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. По одной из самых распространенных версий, обычай веселиться и подшучивать друг над другом именно 1 апреля связан с переносом нового года.

Источник: World Migratory Bird Day

Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

Источник: AP 2020

День рождения коньяка

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник — День рождения коньяка.

По традиции, законодательно закрепленной во Франции в декрете от 1909 года, к 1 апреля должна быть закончена дистилляция вина на всех коньячных заводах во Франции. Именно с этого дня начинается отсчет «возраста» коньяка.

День рождения доллара

День рождения доллара отмечается ежегодно 1 апреля. Это день создания знака «$», которым принято обозначать данную валюту. В качестве национальной валюты доллар США был утверждён в 1785 году, а знак доллара придумал на семь лет раньше, 1 апреля 1778 года, бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок.

Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого талер, полученного от сокращения Иоахимсталер мюнце (монета из долины Св. Иоахима). Вариантами этого названия в различных странах были: таллеро — в Италии, далеро — в Испании, далер — в Скандинавии.

Николай Васильевич Гоголь

1 апреля 1809 года родился русский писатель, классик мировой литературы Николай Васильевич Гоголь.

Самыми известными произведениями Гоголя можно назвать сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», посвященный обычаям и традициям украинского народа, а также величайшую поэму «Мертвые души».

Жизненный и творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей.

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