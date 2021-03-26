17:24 (мск), источник: Фонтанка
Китайский зонд показал Марс как полумесяц
Китайская межпланетная станция прислала новые снимки Красной планеты.
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Китайская автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» передала на Землю два новых снимка Марса. Об этом 26 марта сообщает Китайское национальное космическое управление.
На фотографиях запечатлены южное и северное полушария планеты, причем на снимках они имеют форму полумесяца. Большая часть Марса на них оказалась в тени. Аппарат находился на высоте 11 тыс. км над поверхностью планеты, когда делал снимки.
Первую фотографию Марса «Тяньвэнь-1» прислал 6 февраля. Запустили его 23 июля 2020-го, сесть на поверхность Красной планеты зонд должен в мае.