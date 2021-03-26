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16:55 (мск), источник: Известия

Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу

Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год. С такой инициативой глава государства выступил 26 марта в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Источник: РИА "Новости"

«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал президент.

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По словам российского лидера, он уже предлагал свою идею в администрации президента.

Как добавил Путин, он не замечает, чтобы в этом направлении велась какая-то работа.

Ранее в этот день президент назвал неожиданным тот факт, что в проекте «Россия — страна возможностей» поучаствовало много чиновников и крупных бизнесменов. В рамках программы хорошо реализуются социальные лифты, а школьники и студенты получают возможность реализовать себя и добиться своих целей, добавил глава государства.

1 марта в Доме ученых им. А. П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт» прошло заседание организационного комитета Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». На заседании дали старт новому сезону конкурса.

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