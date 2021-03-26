16:55 (мск), источник: Известия
Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу
Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате
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«Это можно сделать как
По словам российского лидера, он уже предлагал свою идею в администрации президента.
Как добавил Путин, он не замечает, чтобы в этом направлении велась
Ранее в этот день президент назвал неожиданным тот факт, что в проекте «Россия — страна возможностей» поучаствовало много чиновников и крупных бизнесменов. В рамках программы хорошо реализуются социальные лифты, а школьники и студенты получают возможность реализовать себя и добиться своих целей, добавил глава государства.
1 марта в Доме ученых им. А. П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт» прошло заседание организационного комитета Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». На заседании дали старт новому сезону конкурса.