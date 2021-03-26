17:02 (мск), источник: BBC News Русская служба
Неизвестная публике картина Ван Гога продана за 13 млн евро. Она никогда не выставлялась
«Уличную сцену на Монмартре» знали только по
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Ранее неизвестная широкой публике картина Винсента ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продана на аукционе в Париже за 13,09 млн евро (более 15,3 млн долларов).
Аукцион проводился из Парижа в режиме онлайн. За картину в ходе торгов боролись дважды.
В первый раз, в начале аукциона, за нее давали даже чуть больше, но сделку пришлось отложить
«Уличная сцена на Монмартре» была написана в 1887 году и почти все время своего существования принадлежала французской семье, которая никогда ее не выставляла.
Искусствоведы знали о ее существовании, она была отмечена в каталогах, но лишь в виде
Эта картина является частью серии работ Ван Гога, созданных им в период проживания в Париже в 1886−87 годах. На ней изображена ветряная мельница, каких было много на Монмартре того времени, когда он был лишь деревней на окраине Париже.
Знаменитый собор
Как пояснил ранее в интервью
«В Париже Ван Гог открыл для себя импрессионистов и стал работать с цветом, — говорит Бейли, — но самое удивительное в данной работе то, что она была спрятана с тех самых пор, когда покинула мольберт художника. Она всегда оставалась в частных коллекциях, так что ею могли любоваться только владелец и его друзья».
По словам эксперта, место, запечатленное на картине, находилось неподалеку от квартиры, которую Ван Гог снимал с братом.
«К тому времени мельницы уже стали превращаться в увеселительные места, и можно не сомневаться, что время от времени, когда у него заводилось несколько франков в кармане, Винсент заглядывал туда, чтобы попустить рюмочку-другую».