26 марта, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 3 апреля
Основание Лиги чемпионов УЕФА, первая пересадка почки, теракт в Петербургском метрополитене и другие события этого дня.
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3 апреля считается Международным днем кофемолки. В этот день Джеймс Каррингтон из Коннектикута в США получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна. Она крепилась к стене, а молотый кофе можно было собирать в мешочек, кружку или коробку.
Конечно же, кофе мололи и задолго до этого изобретения. Сперва кофейные зерна мололи в жерновах, затем ручные кофемолки изобрели в Османской империи. На их основе были разработаны ручные кофемолки в Европе. Но изобретение Каррингтона было настолько успешным, что его запустили в серийное производство, что повлекло за собой кофейный бум в Северной Америке.
3 апреля 1933 года советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Харькове первую в мире операцию по пересадке почки. Вороной был одним из пионеров трансплантологии, он изучал пересадку органов на животных, начав с пересадки собачьей лапы, а в 1930 году пересадил почку на шею собаки.
Для важнейшей операции 3 апреля Вороной отказался брать орган у живого человека, считая, что «невозможно наносить заведомую инвалидность здоровому человеку, вырезая у него нужный для пересадки орган для проблематичного спасения больного». Пересаженная почка включилась в кровообращение и стала самостоятельно функционировать.
3 апреля 1955 года в Париже по инициативе журнала «L'Équipe» представители восьми стран договорились об учреждении Кубка европейских чемпионов для футбольных команд. После реорганизации 1992 года самый престижный европейский клубный футбольный турнир носит название Лига чемпионов УЕФА.
Идея о континентальном турнире появилась у французского спортивного журналиста и редактора «L'Équipe» Габриэля Ано после заявлений английской прессы о том, что «Вулверхэмптон Уондерерс», победивший осенью 1954 года «Спартак» и «Гонвед», является сильнейшим клубом мира. Ано ответил англичанам публикацией, заявив, что для выявления сильнейшего клуба нужно провести масштабное соревнование. Уже на следующий день он опубликовал возможный проект турнира.
3 апреля 1966 года советская автоматическая станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны. Первый искусственный спутник Луны был запущен с космодрома Байконур 31 марта. Станция совершила 460 оборотов вокруг Луны и завершила миссию через 56 суток после выхода на лунную орбиту, когда исчерпала заряд химических батарей.
Полученные «Луной-10» данные позволили лучше понять лунную гравитацию, излучение Луны, а также было обнаружено, что Луна проходит через хвост земной магнитосферы.
3 апреля 2017 года в результате теракта в Петербургском метрополитене погибли 16 человек, 87 получили ранения. По версии следствия, взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» осуществил
По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. Никто из обвиняемых не признал вину. Организатора теракта Аброра Азимова приговорили к пожизненному сроку, а других причастных — на сроки от 19 до 28 лет.