00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 апреля
Создание НАТО, открытие Всемирного торгового центра в США, первый запуск космического шаттла «Челленджер» и другие события этого дня в истории
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4 апреля 1949 года в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских государств был подписан Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО. Первыми членами НАТО были США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург и Исландия.
За все время международная политическая и военная организация расширялась восемь раз, до настоящего времени из альянса не вышло ни одно государство. Сейчас членами НАТО являются 30 стран.
Один из самых известных американских правозащитников, борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в результате покушения.
Накануне убийства 39-летний Кинг прибыл в Мемфис, штат Теннесси, чтобы поддержать забастовку темнокожих работников. Он был ранен пулей, когда вышел на балкон своего гостиничного номера. Кинг умер по дороге в больницу. В его смерти был обвинен сбежавший из тюрьмы Джеймс Эрл Рей, который был арестован в лондонском аэропорту Хитроу и экстрадирован в США. В 1969 году суд признал его виновным в убийстве правозащитника и приговорил к 99 годам заключения.
4 апреля 1973 года в Финансовом квартале Манхэттена в
В этот день в 1977 году недалеко от американского городка
В результате катастрофы погибли 72 человека — 63 человека на борту самолета (выжили 22 человека) и 9 человек на земле.
«Челленджер» — многоразовый транспортный космический корабль НАСА, получивший свое название в честь морского судна, исследовавшего океан в 1870-е годы. Изначально планировалось использовать его только для испытательных целей на Земле, но затем шаттл был переоборудован и подготовлен для запусков в космос.
Первый запуск «Челленджера» состоялся 4 апреля 1983 года. В общей сложности он совершил девять успешных полетов, но при десятом запуске 28 января 1986 года «Челленджер» потерпел катастрофу. На 73 секунде полета произошел взрыв внешнего топливного бака, что привело к разрушению шаттла и гибели всех 7 членов экипажа.
4 апреля 2017 года в ходе военных действий в сирийском городе
В результате поражения боевыми отравляющими веществами погибло не менее 89 человек, а пострадало более 550 человек. Инцидент с применением химического оружия был расследован Организацией по запрещению химического оружия. В докладе специалисты возложили вину за использование отравляющего химического вещества зарин на сирийские власти.