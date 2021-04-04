Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 апреля

Создание НАТО, открытие Всемирного торгового центра в США, первый запуск космического шаттла «Челленджер» и другие события этого дня в истории

Создание Организации Североатлантического договора (НАТО)

4 апреля 1949 года в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских государств был подписан Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО. Первыми членами НАТО были США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург и Исландия.

За все время международная политическая и военная организация расширялась восемь раз, до настоящего времени из альянса не вышло ни одно государство. Сейчас членами НАТО являются 30 стран.

Убийство Мартина Лютера Кинга

Один из самых известных американских правозащитников, борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в результате покушения.

Накануне убийства 39-летний Кинг прибыл в Мемфис, штат Теннесси, чтобы поддержать забастовку темнокожих работников. Он был ранен пулей, когда вышел на балкон своего гостиничного номера. Кинг умер по дороге в больницу. В его смерти был обвинен сбежавший из тюрьмы Джеймс Эрл Рей, который был арестован в лондонском аэропорту Хитроу и экстрадирован в США. В 1969 году суд признал его виновным в убийстве правозащитника и приговорил к 99 годам заключения.

Открытие Всемирного торгового центра

4 апреля 1973 года в Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США) был открыт комплекс Всемирного торгового центра, состоящий из семи зданий. Главной изюминкой комплекса стали башни-близнецы по 110 этажей, считавшиеся самыми высокими зданиями в Нью-Йорке. Именно башни-близнецы стали центром террористической атаки, произошедшей 11 сентября 2001 года, в результате чего были полностью разрушены. В 2004 году на месте бывшего Всемирного торгового центра был заложен новый комплекс, включающий мемориал памяти и новый небоскреб, который назвали «Башня Свободы». Строительство нового ВТЦ завершилось 10 мая 2013 года.

Источник: AP 2020

Крупная авиакатастрофа в Нью-Хоупе, США

В этот день в 1977 году недалеко от американского городка Нью-Хоуп (штат Джорджия) произошла одна из самых серьезных авиакатастроф в США. Самолет авиакомпании Southern Airways, совершавший рейс по маршруту Масл-Шолс—Хантсвилл—Атланта, через 13 минут после вылета из Хантсвилла попал в сильную грозу. Ливень и крупный град повредили оба двигателя и привели к их отказу. Пилоты попытались совершить вынужденную посадку на шоссе в районе городка Нью-Хоуп, однако при посадке лайнер врезался в деревья и строения.

В результате катастрофы погибли 72 человека — 63 человека на борту самолета (выжили 22 человека) и 9 человек на земле.

Источник: NASA

Первый запуск космического шаттла «Челленджер»

«Челленджер» — многоразовый транспортный космический корабль НАСА, получивший свое название в честь морского судна, исследовавшего океан в 1870-е годы. Изначально планировалось использовать его только для испытательных целей на Земле, но затем шаттл был переоборудован и подготовлен для запусков в космос.

Первый запуск «Челленджера» состоялся 4 апреля 1983 года. В общей сложности он совершил девять успешных полетов, но при десятом запуске 28 января 1986 года «Челленджер» потерпел катастрофу. На 73 секунде полета произошел взрыв внешнего топливного бака, что привело к разрушению шаттла и гибели всех 7 членов экипажа.

Источник: AFP 2020

Химическая атака в Сирии

4 апреля 2017 года в ходе военных действий в сирийском городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие. Свидетели сообщали о появлении странного запаха, после чего у людей стали появляться видимые симптомы отравления.

В результате поражения боевыми отравляющими веществами погибло не менее 89 человек, а пострадало более 550 человек. Инцидент с применением химического оружия был расследован Организацией по запрещению химического оружия. В докладе специалисты возложили вину за использование отравляющего химического вещества зарин на сирийские власти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Глава Минобороны ФРГ заявила о «вызовах» из-за действий России
Центр Гамалеи ответил заразившемуся после вакцинации Фернандесу
Роспотребнадзор предупредил об особенностях вакцины «Вектора»
Устроившего крупное ДТП в Москве блогера не стали арестовывать
СМИ: в Донецке под обстрелом беспилотника погиб ребенок
В ГД выступили за ужесточение правил приема таксистов на работу
СМИ: В Иордании предотвращена попытка госпереворота
Hi-Tech
Воссозданы первые частицы во Вселенной. Они выглядят странно Как они возникли?
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 565
Предприниматели, внимание! 302
актуальный туризьм))) 256
Ветер, специально для тебя) 210
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Что с коленями Меган Маркл?
Трагические вести с Донбасса. Утром стало известно
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь