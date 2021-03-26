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21:41 (мск), источник: РБК

Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений на год-два

Часть ограничений, введенных из-за пандемии, сохранятся в течение одного или двух лет. Об этом в эфире «Вести FM» сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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Источник: РИА "Новости"

«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — заявил специалист.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что статистика заражений COVID-19 в стране позволит постепенно снимать ограничения.

«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что коронавирусные ограничения в России могут снять осенью при условии массовой вакцинации.

Накануне источники РБК сообщили, что власти Москвы планируют снять большую часть ограничений к 9 мая. В частности, мэрия намерена снять запрет на массовые мероприятия, которые в столице не проводятся с 5 марта 2020 года. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что эти ограничения будут сняты в последнюю очередь.

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