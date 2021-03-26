21:41 (мск), источник: РБК
Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений на год-два
Часть ограничений, введенных
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Ближайшие
На прошлой неделе
«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что коронавирусные ограничения в России могут снять осенью при условии массовой вакцинации.
Накануне источники РБК сообщили, что власти Москвы планируют снять большую часть ограничений к 9 мая. В частности, мэрия намерена снять запрет на массовые мероприятия, которые в столице не проводятся с 5 марта 2020 года.