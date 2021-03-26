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26 марта, источник: Коммерсантъ

Организаторы «Евровидения» не допустили новую песню Белоруссии до конкурса

Организаторы не допустили Белоруссию до участия в «Евровидении» в 2021 году. Вторая предложенная композиция группы «Галасы 3Места» нарушает правила, которые гарантируют, что «конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется». Первую песню отклонили из-за политического подтекста.

Источник: Reuters

«Был сделан вывод, что новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется. В связи с тем, что “Белтелерадиокомпания” не смогла подать заявку в продленный срок, к сожалению, Белоруссия не будет участвовать в 65-м “Евровидении” в мае», — говорится в сообщении на сайте организаторов.

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11 марта организаторы сообщили, что не допустят песню «Я тебя научу» группы «Галасы ЗМеста». Они посчитали ее политизированной. После этого Белоруссия представила новую песню. Ее не представляли общественности. «Белтелерадиокомпания» обещала раскрыть подробности на следующей неделе.

65-е «Евровидение» должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Но 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз решил отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в этом году «Евровидение» пройдет в том же месте с 18 по 22 мая. Организаторы планируют собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.

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