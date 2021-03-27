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06:39 (мск), источник: РБК

Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию в 2020 году, был создан в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. Такое мнение высказал бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд в интервью CNN. Рэдфилд подчеркнул, что это его мнение как вирусолога. Ранее эксперты ВОЗ исключили версию искусственной селекции коронавируса.

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Источник: AP 2020

«Я не верю, что он каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку, и сразу стал одним из самых заразных вирусов в истории человечества. Обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным. Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда “ускользнул”. Другие люди этому не верят. Это нормально. Наука рано или поздно найдет правду», — заявил он.

По версии Рэдфилда, утечка коронавируса из уханьской лаборатории была непреднамеренной.

«Нет ничего необычного в том, что респираторные патогены, над которыми работают в лаборатории, могут заразить ее сотрудника. Это не означает какой-либо преднамеренности. Это мое мнение, но я вирусолог, я всю жизнь этим занимаюсь», — подчеркнул ученый.

Бывший директор CDC также уверен, что локальная вспышка COVID-19 началась в Ухане значительно раньше официальных сообщений о распространении коронавируса — примерно в сентябре-октябре 2019 года.

Рэдфилд считает, что версия о рынке морепродуктов в Ухане, как о начальной точке распространения вируса, не верна. Свое мнение он подкрепляет рассказом о звонке своего китайского коллеги из местного центра по контролю заболеваний доктора Джорджа Гао.
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В телефонном разговоре в начале января тот признался, что выявил множество случаев COVID-19 среди людей, которых не было на рынке. «После этого Гао пришел в себя и сделал вывод, что кот вылез из мешка», — рассказал Рэдфилд.

Теория об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2 появилась еще в самом начале пандемии. В частности, утечку коронавируса из уханьской лаборатории не исключал экс-президент США Дональд Трамп. Он обвинял власти Китая в замалчивании ситуации.

Заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер в январе 2021 года заявлял, что появляется все больше свидетельств, что вирус «ускользнул» из лаборатории в Ухане, однако не привел никаких доказательств.

Пекин опровергал любые заявления об искусственном происхождении коронавируса. В январе-феврале этого года группа экспертов ВОЗ посетила Ухань и находящуюся там вирусологическую лабораторию. По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что версия об утечке вируса является крайне маловероятной.

«Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сообщал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, который принимал участие в поездке в Китай. Он добавил, что никаких предпосылок и причин считать, что коронавирус распространился из лаборатории, нет.

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