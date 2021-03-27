06:30 (мск), источник: ТАСС
Эксперт: меры для приезжающих в Россию позволяют снизить риски завозных случаев COVID-19
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Меры, которые предприняты в России для приезжающих в страну
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«Сегодня Роспотребнадзором определен порядок пересечения границы Российской Федерации. <…> Эти меры позволяют существенно снизить риски завозных случаев», — сказал он.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19.
В марте 2020 года РФ на фоне пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу.
С конца декабря Россия приостановила до 16 апреля авиасообщение с Великобританией
В четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и
Горелов отметил тенденцию к снижению коронавирусного инфицирования в России. «В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — сказал он.
Эксперт считает, что все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. «Минимизировать возможный подъем заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.
С начала пандемии в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017.