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06:30 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: меры для приезжающих в Россию позволяют снизить риски завозных случаев COVID-19

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Меры, которые предприняты в России для приезжающих в страну из-за рубежа, позволяют существенно снизить риски появления завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Источник: AP 2020

«Сегодня Роспотребнадзором определен порядок пересечения границы Российской Федерации. <…> Эти меры позволяют существенно снизить риски завозных случаев», — сказал он.

Горелов отметил, что россияне, возвращающиеся из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Иностранцам же разрешено прилетать в Россию с уже отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

С конца декабря Россия приостановила до 16 апреля авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма вируса. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го — с Арменией и Азербайджаном.

В четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

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Снижение заболеваемости

Горелов отметил тенденцию к снижению коронавирусного инфицирования в России. «В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — сказал он.

Эксперт считает, что все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. «Минимизировать возможный подъем заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

С начала пандемии в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017.

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