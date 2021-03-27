09:22 (мск), источник: ТАСС
Онищенко считает, что темпы вакцинации россиян от коронавируса нужно наращивать
На данном этапе охват неудовлетворительный, указал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Доля привитых от коронавируса россиян все еще мала, необходимо как можно скорее провакцинировать 60−70 млн человек, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Охват неудовлетворительный, надо срочно наращивать. <…> Для России [число провакцинированных] мало. 7 млн, или сколько у нас говорят, — это мало. Надо больше», — заявил он ТАСС. «Надо 60−70 млн привить», — пояснил он.
Для участия в шествии «Бессмертного полка», если акция в этом году пройдет в традиционном формате, нужно заблаговременно привиться, добавил Онищенко. «Давайте мы сначала привьемся.<…> Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от Динамо до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — сказал он ТАСС, добавив, что эта рекомендация распространяется не только на столицу.
«Я допускаю вполне реальную мысль, что, если мы все наденем, а не просто обозначим маски, и будем идти не так плотно, как обычно, а с определенной дистанцией, можно даже и непривитому пройти. Но лучше, конечно, это сделать привившись», — дополнил он.
Онищенко напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка 1 млн человек. «Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально — привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много — пойдите сначала привейтесь», — добавил Онищенко.
Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» ведет подготовку к проведению шествия в традиционном формате в мае 2021 года, сообщала 19 марта сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в свою очередь, сообщила 25 марта, что окончательное решение о формате еще не принято.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что до середины июля от коронавирусной инфекции планируется привить более 30 млн жителей РФ. Мурашко уточнил, что в целом в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек.