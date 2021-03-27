Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 мартаАмнистия в СССР, изобретение штопора, начало Крымской войны и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
09:22 (мск), источник: ТАСС

Онищенко считает, что темпы вакцинации россиян от коронавируса нужно наращивать

На данном этапе охват неудовлетворительный, указал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Доля привитых от коронавируса россиян все еще мала, необходимо как можно скорее провакцинировать 60−70 млн человек, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Охват неудовлетворительный, надо срочно наращивать. <…> Для России [число провакцинированных] мало. 7 млн, или сколько у нас говорят, — это мало. Надо больше», — заявил он ТАСС. «Надо 60−70 млн привить», — пояснил он.

Читайте также
Пхукет начнет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

Для участия в шествии «Бессмертного полка», если акция в этом году пройдет в традиционном формате, нужно заблаговременно привиться, добавил Онищенко. «Давайте мы сначала привьемся.<…> Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от Динамо до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — сказал он ТАСС, добавив, что эта рекомендация распространяется не только на столицу.

«Я допускаю вполне реальную мысль, что, если мы все наденем, а не просто обозначим маски, и будем идти не так плотно, как обычно, а с определенной дистанцией, можно даже и непривитому пройти. Но лучше, конечно, это сделать привившись», — дополнил он.

Онищенко напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка 1 млн человек. «Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально — привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много — пойдите сначала привейтесь», — добавил Онищенко.

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» ведет подготовку к проведению шествия в традиционном формате в мае 2021 года, сообщала 19 марта сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в свою очередь, сообщила 25 марта, что окончательное решение о формате еще не принято.

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году акция впервые полностью прошла в дистанционном формате из-за пандемии. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в онлайн-кинотеатре Okko.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что до середины июля от коронавирусной инфекции планируется привить более 30 млн жителей РФ. Мурашко уточнил, что в целом в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Байден предложил создать аналог проекта «Один пояс - один путь»
Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже билетов в театры
Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории коронавирусе
Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Крым предъявит Украине иск из-за водной блокады
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Авто
Автомобиль под названием «Крым» выпустят в России Двухместную машину планируют продавать по 650-800 тысяч рублей
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Популярные темы на «Детях»
Хорошо это? 127
Потеря нюха при ОРВИ 100
Сочи отель, достопримечательности и погода 90
Эшелон на Самарканд. Обменяемся впечатлениями? 83
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь