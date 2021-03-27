Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 мартаАмнистия в СССР, изобретение штопора, начало Крымской войны и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
26Body Worlds
11Барселона во время гражданской войны в Испании
11:16 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки

Доля выздоровевших увеличилась до 91,6% от общего числа заразившихся.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 885, до 4 510 744. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Читайте также
Онищенко считает, что темпы вакцинации россиян от коронавируса нужно наращивать

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области (0,02%), Еврейской АО (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 749 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 586 — в Московской области, 328 — в Нижегородской области, 244 — в Ростовской области, 212 — в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 842 человека.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 337, до 4 130 498.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 91,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 192 пациента в Санкт-Петербурге, 481 — в Московской области, 381 — в Нижегородской области, 274 — в Ростовской области, 241 — в Республике Башкортостан.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 405 днем ранее и составило 97 404.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 32 смерти, в Ростовской области — 24, в Подмосковье — 17.

Статистика в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 551. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 020 673 заразившихся.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 813 заболевших.

За сутки умерли из-за коронавируса 54 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 446 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 368 пациентов, за все время вылечился 940 041. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 186 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже билетов в театры
Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни
Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории коронавирусе
Ученые нашли бактерии, которые иммунная система не замечает
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Борьбы будет много, голов мало: Россия сыграет со Словенией
Hi-Tech
Владимиру Путину предложили стать «влогером» Президент России согласился подумать
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 833
Забавные картинки 476
С добрым утром форум! Картинки. 447
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 443
Новости партнеров
Мясников заболел и дал совет россиянам
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь