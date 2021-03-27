16:39 (мск), источник: RTVi
Жену Оззи Осборна уволили из ток-шоу из-за обвинений в расизме
Телеведущую Шэрон Осборн, жену популярного
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CBS также объявила, что снимает
Также CBS утверждает, что не нашла никаких доказательств того, что скандал в эфире был «подстроен» продюсерами. Телеканал при этом признает, что ведущие не были должным образом подготовлены «к сложной и чувствительной дискуссии по расовым вопросам».
Скандал произошел в эфире 10 марта. Чернокожая соведущая Осборн Шерил Андервуд обвинила ее в одобрении расистских взглядов
Маркл сказала Опре Уинфри, что за время жизни в королевской семье у нее пошатнулось психическое здоровье и ее посещали мысли о самоубийстве. Морган, комментируя интервью в своем шоу, сказал, что «не верит ни единому слову» Маркл. Он также обвинил принца Гарри и его жену в том, что они разгромили все, что строила королева. После этого Моргана уволили из шоу.
Дискуссия между Осборн и Андервуд проходила на повышенных тонах. Осборн сказала, что ее собираются посадить на электрический стул лишь
Осборн позднее снова заявила, что не считает себя расисткой и призвала не делать такие выводы только на основании того, что она поспорила с чернокожей коллегой.
Осборн работала в