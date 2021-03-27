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16:39 (мск), источник: RTVi

Жену Оззи Осборна уволили из ток-шоу из-за обвинений в расизме

Телеведущую Шэрон Осборн, жену популярного рок-певца Оззи Осборна, уволили из ток-шоу на американском телеканале CBS после того, как соведущая обвинила ее в расизме. Об этом сообщается в заявлении вещателя.

Источник: Getty Images/AFP

CBS также объявила, что снимает ток-шоу с эфира, пока не завершится расследование. В отношении Осборн телекомпания заявила, что ее поведение «не сочетается с ценностями», которые подразумевают уважение к коллегам по работе.

Также CBS утверждает, что не нашла никаких доказательств того, что скандал в эфире был «подстроен» продюсерами. Телеканал при этом признает, что ведущие не были должным образом подготовлены «к сложной и чувствительной дискуссии по расовым вопросам».

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Меган Маркл уволила своего агента

Скандал произошел в эфире 10 марта. Чернокожая соведущая Осборн Шерил Андервуд обвинила ее в одобрении расистских взглядов из-за того, что Осборн поддержала своего друга, также телеведущего Пирса Моргана, который раскритиковал интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Маркл сказала Опре Уинфри, что за время жизни в королевской семье у нее пошатнулось психическое здоровье и ее посещали мысли о самоубийстве. Морган, комментируя интервью в своем шоу, сказал, что «не верит ни единому слову» Маркл. Он также обвинил принца Гарри и его жену в том, что они разгромили все, что строила королева. После этого Моргана уволили из шоу.

Дискуссия между Осборн и Андервуд проходила на повышенных тонах. Осборн сказала, что ее собираются посадить на электрический стул лишь из-за того, что у нее есть друг, которого посчитали расистом. Она потребовала от Андервуд объяснить, какие именно высказывания Моргана та считает расистскими. Соведущая сказала, что речь идет не о словах, а ощущениях.

Осборн позднее снова заявила, что не считает себя расисткой и призвала не делать такие выводы только на основании того, что она поспорила с чернокожей коллегой.

Осборн работала в ток-шоу на CBS с момента его основания в 2010 году. CNN отмечает, что одна из бывших соведущих Осборн утверждала, что та в прошлом допускала расистские и гомофобные высказывания в адрес своих коллег.

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 Жену Оззи Осборна уволили из ток-шоу из-за обвинений в расизме
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