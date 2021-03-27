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20:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о градуснике у кровати

Президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал, что ожидал побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Отрывок интервью главы государства публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Источник: Пресс-служба Президента России

Путин пояснил, что после прививки ночью положил на всякий случай на тумбочку у кровати градусник.

Президент прошел вакцинацию 23 марта. Он заявил, что изучит эффект от своей прививки, а после выработки антител начнет расширять географию поездок. Название препарата, который выбрал Путин, в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру.

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