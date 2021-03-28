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01:29 (мск), источник: ТАСС

Власти штата Нью-Йорк начали применение электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк первыми в США начали применение системы электронных сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от нового коронавируса. Соответствующее заявление разместил в пятницу в своем Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

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Электронный сертификат жители Нью-Йорка могут получить, установив на мобильный телефон специальное приложение Excelsior Pass. С помощью него все желающие смогут внести в онлайн-базу сведения о вакцинации или результатах прохождении теста на коронавирус.

В случае проверок при посещении массовых мероприятий необходимо будет лишь предоставить QR-код, автоматически сформированный в приложении, на экране смартфона или в распечатанном виде.
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По словам губернатора, участие в программе электронных сертификатов носит добровольный характер. Жители Нью-Йорка вправе пользоваться другими способами подтверждения вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

К настоящему моменту, по сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 27% населения штатов (свыше 91,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 15,1% (50,1 млн человек) прошли полную вакцинацию. В общей сложности в США сделано более 140,1 млн прививок от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 548,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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