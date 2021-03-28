Власти штата Нью-Йорк начали применение электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

01:29 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Электронный сертификат жители
По словам губернатора, участие в программе электронных сертификатов носит добровольный характер. Жители
К настоящему моменту, по сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 27% населения штатов (свыше 91,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 15,1% (50,1 млн человек) прошли полную вакцинацию. В общей сложности в США сделано более 140,1 млн прививок от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 548,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.