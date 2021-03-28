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06:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский космический корабль побил рекорд по длительности полета

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), побил рекорд по длительности полета для космических аппаратов данного семейства. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля прошлого года, уже более 337 суток находится в космосе. Отмечается, что корабль должен отстыковаться от модуля «Звезда» российского сегмента МКС только 27 апреля, таким образом время в полете составит больше года.

Предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993—1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции «Мир».

Ранее сообщалось, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon.

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт “Роскосмоса” на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятия в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения», — рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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