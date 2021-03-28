11:20 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 9 088 случаев заражения коронавирусом
За время эпидемии в стране зафиксировали 4 519 832 инфицированных.
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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 088, до 4 519 832. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 630. Всего уже выздоровели 4 139 128 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 878. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 022 551 случай.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 1 551 заболевший.
За сутки умерли