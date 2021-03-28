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11:20 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 9 088 случаев заражения коронавирусом

За время эпидемии в стране зафиксировали 4 519 832 инфицированных.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 088, до 4 519 832. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 630. Всего уже выздоровели 4 139 128 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 387 днем ранее, до 97 740. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 878. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 022 551 случай.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 1 551 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 52 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 498 летальных исходов.

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