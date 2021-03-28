14:17 (мск), источник: ТАСС
Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру
Президент рассказал, что не хотел «обезьянничать».
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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел «обезьянничать».
«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как]
«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне
Путин рассказал, что ему «перед прививкой измерили температуру, так,
Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что «они эффективные, надежные и безопасные». «Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились — это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. — это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали», — добавил он.
Глава государства указал, что, «наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено».