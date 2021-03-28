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14:17 (мск), источник: ТАСС

Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру

Президент рассказал, что не хотел «обезьянничать».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел «обезьянничать».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — добавил президент.

Путин рассказал, что ему «перед прививкой измерили температуру, так, по-моему, все делают». При этом президент отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни».

Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что «они эффективные, надежные и безопасные». «Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились — это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. — это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали», — добавил он.

Глава государства указал, что, «наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено».

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