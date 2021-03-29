Шестилетний британец нашел в своем саду окаменелость возрастом около 400 млн лет

Сид Джамат рассказал, что был очень рад найти окаменелость, копаясь в земле в поисках червяков. Это произошло в городе Уолсолл.
Отец ребенка Виш Сингх разместил фото находки в тематической группе в «Фейсбуке». Там ему подсказали, что, по всей видимости, его сын нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251−488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда эта территория находилась на дне океана.
«Я просто искал червяков и что-нибудь вроде осколков посуды или камней и увидел этот камень, который выглядел немного как рог. Я подумал, что это может быть зуб или коготь, или чей-то рог, но это оказался окаменевший кусок коралла», — рассказал мальчик.
«Мы удивились, когда он нашел в земле нечто такой странной формы, — говорит отец мальчика. — Он нашел коралл и мелкие осколки рядом с ним, а на следующий день снова начал копать и нашел пласт затвердевшего песка».
В этом песке оказалось множество мелких моллюсков и раковин, а также криноид — что-то вроде щупальца осьминога, говорит Виш Сингх.
Находка относится ко времени, когда Англия была частью древнего сверхконтинента Пангея и находилась под водой.
Семья живет в местности, которая не славится частыми находками подобных окаменелостей, в отличие, например, от Юрского побережья на юге Англии.
«Множество людей оставили комментарии о том, как это здорово найти что-то у себя на заднем дворе. Говорят, что, если достаточно внимательно смотреть, окаменелости можно найти где угодно, но находки довольно больших фрагментов, как этот, довольно редки», — сказал Сингх.