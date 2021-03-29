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12:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шестилетний британец нашел в своем саду окаменелость возрастом около 400 млн лет

Шестилетний мальчик нашел в саду своего дома неподалеку от Бирмингема окаменелость, возраст которой исчисляется сотнями миллионов лет. Ребенок использовал набор юного археолога, который ему подарили на Рождество.

Источник: PA Media

Сид Джамат рассказал, что был очень рад найти окаменелость, копаясь в земле в поисках червяков. Это произошло в городе Уолсолл.

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Отец ребенка Виш Сингх разместил фото находки в тематической группе в «Фейсбуке». Там ему подсказали, что, по всей видимости, его сын нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251−488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда эта территория находилась на дне океана.

«Я просто искал червяков и что-нибудь вроде осколков посуды или камней и увидел этот камень, который выглядел немного как рог. Я подумал, что это может быть зуб или коготь, или чей-то рог, но это оказался окаменевший кусок коралла», — рассказал мальчик.

«Мы удивились, когда он нашел в земле нечто такой странной формы, — говорит отец мальчика. — Он нашел коралл и мелкие осколки рядом с ним, а на следующий день снова начал копать и нашел пласт затвердевшего песка».

Источник: PA Media

В этом песке оказалось множество мелких моллюсков и раковин, а также криноид — что-то вроде щупальца осьминога, говорит Виш Сингх.

Находка относится ко времени, когда Англия была частью древнего сверхконтинента Пангея и находилась под водой.
Источник: PA Media

Семья живет в местности, которая не славится частыми находками подобных окаменелостей, в отличие, например, от Юрского побережья на юге Англии.

«Множество людей оставили комментарии о том, как это здорово найти что-то у себя на заднем дворе. Говорят, что, если достаточно внимательно смотреть, окаменелости можно найти где угодно, но находки довольно больших фрагментов, как этот, довольно редки», — сказал Сингх.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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