Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021
Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H
17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пробку в Суэцком канале показали из космоса
Застрявший корабль выглядит так же внушительно, как и с земли.