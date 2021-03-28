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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пробку в Суэцком канале показали из космоса

Застрявший корабль выглядит так же внушительно, как и с земли.

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, сфотографировали с борта Международной космической станции.

Снимками поделился российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта, в условиях сильной песчаной бури, он перегородил южную часть Суэцкого канала. Корабль сел на мель и уперся носом и кормой в противоположные берега русла.

27 марта стало известно, что буксирам удалось немного сдвинуть контейнеровоз.

Анна Лысенко

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