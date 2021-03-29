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02:56 (мск), источник: Известия

Гинцбург ожидает массового заражения домашних животных коронавирусом

Следующий этап эпидемии — заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных, считает директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

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Источник: AP 2020

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», — отметил ученый.

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По словам академика, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19, который кажется Александру Гинцбургу одним из самых опасных вирусов.

«Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2», — отметил академик.

Даже ВИЧ, по его мнению, хотя и является особым вирусом, но он не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих.

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