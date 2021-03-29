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08:47 (мск), источник: ТАСС

Почти половина россиян планируют сменить профессию в 2021 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти половина россиян намеревается сменить работу в 2021 году, об этом сообщается в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» в марте 2021 года среди 9 тыс. жителей всех регионов России.

Источник: Reuters

По данным аналитики, смену профессии в 2021 году запланировали 47% россиян. За прошедшие 12 месяцев профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России.

48% жителей России указали, что на смену профессии и формата занятости их подтолкнуло желание больше зарабатывать.

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По 24% опрошенных решились на кардинальные перемены из-за разочарования в прошлой профессии и желания заниматься интересной и любимой работой. У 23% респондентов возникла потребность в гибком графике работы.

Каждый пятый житель России решил сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда.

18% респондентов отметили, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости — на фриланс. 12% участников исследования к переменам подтолкнуло желание работать на себя.

Еще по 11% респондентов указали желание получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или страну. 7% опрошенных в качестве причины для смены профессии отметили невозможность работать по специальности из-за ухудшения здоровья, травм.

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