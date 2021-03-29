В России выявили 8711 случаев заболевания COVID-19 за сутки

Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (1612), Санкт-Петербурге (697) и Московской области (595).
За прошедшие сутки в стране полностью выздоровели 7280 человек, зафиксировано 293 летальных исхода от последствий COVID-19.
Всего за время распространения коронавируса в РФ было выявлено 4 528 543 случая COVID-19, 98 033 летальных исхода. Выздоровели 4 146 408 человек.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ограничения в стране можно будет снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет».
25 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что для выхода из действующих ограничений необходимы вакцинация от COVID-19 и достижение коллективного иммунитета.
С 18 января в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Гражданам предлагают бесплатно сделать прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным специалистами центра имени Гамалеи.