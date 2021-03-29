Можно ли избавиться от моли и зачем ей вообще ваш свитер?

Где именно оно находится — в России или Австралии, городе или деревне — неважно. Как и то, как часто в нем проводится влажная уборка, выносится мусор, и есть ли домашние животные. Оказалось, на количество видов ни один из этих факторов не влияют. Но! Если постоянно разбрасывать крошки на полу и перестать делать влажную уборку, количество квартирантов может существенно вырасти.
Среди прочих в домах часто поселяется платяная моль, которая определенно способна испортить жизнь хозяевам жилища.
Светлана Заречная
энтомолог, к.б.н., доцент
Та летающая моль, за которой вы гоняетесь по квартире, намереваясь спасти вещи, на самом деле лишь косвенно виновата в порче одежды. У нее и ротового аппарата нет! Бабочки платяной моли созданы для размножения.
Будучи заботливыми родителями, они заранее присматривают места для откладки яиц — подходящую одежду, которой гусеницы в дальнейшем будут питаться. Тем самым избавляют личинок от необходимости искать себе пропитание, едва появившись на свет.
Только представьте: каждая самка откладывает до 100 яиц! Казалось бы, если в шкафу завелась моль, личинки должны быть везде, но мы их практически не видим. Так происходит потому, что бабочки заметнее, и гусениц можно обнаружить, лишь присмотревшись к поврежденной одежде.
С мая по сентябрь они питаются, предпочитая загрязненные жиром или потом изделия из шерсти, войлока, фетра. А осенью перемещаются на карнизы и за диваны, где прикрепляют свои чехлики. Весной перезимовавшая гусеница линяет последний раз в куколку.
Для нормального жизненного цикла платяной моли необходимо, чтобы температура в помещении составляла +23−25℃, а воздух был достаточно сухим. При неблагоприятных условиях гусеницы могут притормозить в развитии до двух лет, все это время повреждая одежду.
Помимо платяной моли, в жилых помещениях встречается меховая, мебельная, войлочная, зерновая. У них свои предпочтения в еде. Например, меховая моль предпочитает меховые изделия, а мебельная может повредить обивку дивана, но в шерстяных носках дырка появится именно из-за платяной. Кстати, она является самой распространенной.
Николай Дубинин
санитарный врач, главный дезинфектор и директор по качеству компании «Добролов»
Личинки платяной моли питаются кератином — белком, из которого состоят изделия из шерсти и меха, но одежда из синтетики тоже находится под угрозой. Есть искусственные волокна личинки не станут, но обгрызут. Правда, шерсти в ткани все равно должно быть не менее 30%.
Как правило, платяная моль попадает в жилище с уже зараженной одеждой. Но даже если это произошло, некоторые меры можно предпринять.
Во-первых, летом стоит разбирать шкафы и выкладывать вещи просушиться на солнце. Ультрафиолетовые лучи помогают бороться не только с платяной молью, но и с пылевыми клещами. Под их действием насекомые погибают.
Во-вторых, уже немного попорченные, потенциально зараженные вещи можно промораживать. Низкие температуры губительны для насекомых также, как и высокие. Делать это стоит, если повреждения не сильные, а вещи вам на самом деле нужны. В противном случае их легче выбросить.
В-третьих, рекомендуется регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.
Наконец, в-четвертых, полезно класть в шкафы гвоздику, лаванду и другие травы, имеющие сильный аромат. Он отпугивает самок-бабочек. Раньше с этой целью применяли нафталин и апельсиновые корки, но они работают хуже. К тому же ученые разных стран уже давно обнаружили, что пары нафталина могут вызвать сильнейшее отравление, но что самое страшное — они разрушают эритроциты и провоцируют развитие рака.
Отметим, что химикаты тоже воздействуют преимущественно на взрослых особей, убивая их. А надо не допустить развития гусениц, которые уже могут быть в одежде. Так что надеяться на то, что чудодейственное средство из магазина поможет, не стоит.
Тем не менее, у профессионалов есть средства для борьбы. Правда, наша компания чаще обрабатывает текстильные производства, склады валенок или, к примеру, помещений, где стены обшиты войлоком.
Платяную моль следует не путать с бабочкой-огневкой, которую в народе называют пищевой молью. Ее личинки селятся исключительно в сыпучих пищевых продуктах, в том числе самой упаковке, среди складок и швов, и одеждой не интересуются. Наиболее эффективным средством борьбы с ней является инвентаризация на кухне. Как только вы найдете зараженный продукт, от него придется избавиться. Также в продаже можно найти чрезвычайно эффективные феромонные ловушки.
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