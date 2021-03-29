Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
10Взрыв в жилом доме в Химках
15:50 (мск), источник: Газета.Ру

Как Айвазовский застрял в Суэцком канале из-за севшего на мель парохода

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который почти неделю перекрывал движение по важному морскому торговому пути. Похожий инцидент случился и перед открытием судоходной трассы в 1869 году, а очевидцем происшествия стал художник Иван Айвазовский. По его словам, застрявшие пассажиры русского парохода в целях скоротать время пели песню о «матушке Волге».

Источник: AP 2020

«Газета.Ru» вспоминает, что еще писали о Суэцком канале наши соотечественники, посетившие его берега в XIX и XX веках.

«На берегах Египта звучали песни о “матушке Волге”»

Строительство Суэцкого канала в середине XIX века произвело огромное впечатление на современников. Размахом работ восхищались, в том числе, подданные Российской империи. Первым русским человеком, посетившим трассу будущего канала, был мичман с корвета «Ястреб» Александр Ковалевский. Во время плавания русской эскадры в Средиземном море он возмутился применением телесного наказания к своему товарищу и был «сослан» в Александрию для осмотра строительства Суэцкого канала. Далее к месту назначения моряк проследовал на поезде.

Новость
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Фоторепортаж

29 марта 1862 года Ковалевский опубликовал статью в «Одесском вестнике», в которой подверг критике информацию другой газеты «Северная пчела», которую черноморский моряк назвал лживой. В частности, мичман сообщал, что основной объем гидротехнических работ выполняют не французы и бельгийцы, как утверждала европейская и вслед за ней российская печать, а египтяне.

По его словам, работники из Европы не обладали «никакою особенною специальностью по какой-либо части» и потому навязывались на руководящие или полицейские должности.

«Газета намеренно извратила положение на перешейке, — негодовал Ковалевский. — 10 000 работников, при строгой полиции, вооруженной тростями, проведут канал до озера. Работа производится просто, без особых применений: арабы носят землю в местных корзинах. Нельзя не пожалеть полудикого, но способного араба, видя, как его просветители бичуют тростью эту 10-тысячную армию рабочих, не получающих никакого вознаграждения и не видящих конца своему труду. Французы в век гуманности и прогресса расставили у каждого участка по шейху да по employe с тростями, наподобие наших бывалых линьков».

Мичмана возмущало, что если французы и бельгийцы жили во время работ на роскошных виллах из древнего кирпича с гранитными фундаментами, то арабы ютились в «перво-вековых шалашах», что, на его взгляд, могло привести к смертности среди рабочих.

Ковалевский также первым в России рассказал о преимуществах, которые канал после ввода в эксплуатацию должен был дать международному судоходству и, в частности, Новороссийскому краю.

Новость
Пробку в Суэцком канале показали из космоса

В 1868-м, за год до официального открытия Суэцкого канала, журнал «Всемирный путешественник поместил материал автора М., который поведал, что работники одновременно копают канал на пространстве в несколько километров.

«Одни копают землю кирками внизу откоса, в самом ложе будущего канала, и вырытая земля передается из рук в руки, в тростниковых корзинах. Этот первобытный способ сопровождается удивительными результатами, которые поразили бы нас еще более, если б мы забыли, что находимся на той классической почве, где колоссальные работы исполнялись руками человеческими», — резюмировал очевидец, пожелавший скрыть свою фамилию. Наконец, некто Л. А-в констатировал в «Вестнике Европы» что «когда на перешейке появилась холера, рабочие валились, как мухи».

Церемония открытия Суэцкого канала 17 ноября 1869 года в Порт-Саиде поражала роскошеством и уровнем гостей. В частности, на торжествах присутствовали императрица Франции Евгения (супруга Наполеона III) и император Австро-Венгрии Франц Иосиф I с министром-президентом венгерского правительства Андраши. Из Одессы для участия в празднике отплыли два парохода с примерно 120 пассажирами на борту.

Среди них были адмирал Николай Чихачев, писатель Николай Соллогуб, художник Иван Айвазовский, на которого путешествие произвело огромное впечатление.

«Когда наш пароход входил в Суэцкий канал, шедший впереди его пароход французский сел на мель, и пловцы принуждены были переждать, покуда тот снимется, — вспоминал маринист. — Эта остановка длилась часов пять. Была прекрасная лунная ночь, придававшая какую-то особенную, величавую красоту пустынным берегам древней страны фараонов, отторгнутой каналом Лессепса от азиатского материка. Чтобы скоротать время, пассажиры русского парохода устроили импровизированный вольный концерт: г-жа Киреева, обладая прекрасным голосом, приняла на себя обязанность запевалы; стройный хор подхватывал. И вот на берегах Египта зазвучали песни о “матушке Волге”, о “темном лесе”, о “чистом поле” и понеслись по волнам, осеребренным луною, ярко светившею на рубеже двух частей света».

«Купались в Суэцком канале, кушали финики, один из кадет застрелился»

Весной 1920 года, в разгар Гражданской войны в России, англичане эвакуировали из Новороссийска в Египет кадет Донского корпуса. В Александрию они прибыли на пароходе «Саратов». Согласно историку Владимиру Белякову, подростки воспринимали свое изгнание совершенно не так, как взрослые беженцы.

Новость
Мир неделю думал, как разгрузить Суэцкий канал и вернуть на воду сухогруз Ever Given. Самые странные способы

Как заключил исследователь, для них оно было скорее увлекательным приключением, чем трагедией.

«Хорошо прожили там три года, купались в Суэцком канале, кушали финики, один из кадет застрелился, и еще два ученика и офицер умерли, случилось несколько пожаров, но в общем провели эти три года очень хорошо. Как не хотелось, но все ж таки пришлось уезжать из Египта», — вспоминал в 1923 году кадет А. Балашов.

Его однокашник добавлял, что «еды было вдоволь, жили в палатках и вообще проводили дни очень хорошо». Директор Донского корпуса Александр Черячукин, однако, опасался, что соседство со взрослыми беженцами в русском лагере Телль аль-Кебир разлагающе подействует на молодежь, поскольку таит «неисчерпаемые источники соблазнов». Так что по инициативе генерала кадет отселили на берег Суэцкого канала.

Суэцкий канал был от нас всего в полумиле, сзади была пустыня, по которой тянулась железная дорога, а за железной дорогой шла опять бесконечная Ливийская пустыня, направо виделся город, а за городом — большой роскошный пальмовый парк. За ним начинался изгиб Суэцкого канала, в общем, нас поместили в очень красивой местности, — отмечал кадет А. Плешаков.

В камышовых бараках оставшиеся с корпусом офицеры заново организовали учебный процесс, однако учебников и преподавателей не хватало. Отличников в качестве поощрения вывозили на экскурсию в Каир и на пирамиды в Гизе, которые произвели на кадет неизгладимое впечатление.

Новость
За 39 лет до «Курска»: как подлодка С-80 затонула в Баренцевом море

Приехавший с лекциями эмигрант-египтолог Григорий Лукьянов сумел заинтересовать учащихся историей Египта.

Помимо того, кадеты играли в футбол, оборудовали церковь в одном из бараков и организовали собственный хор и духовой оркестр.

«Там нам было хорошо очень, но жара была невыносимая, и мы купались в Суэцком канале. Помню, вылезем на берег, запачкаемся в песке, после идешь опять купаться, после идешь одеваться и идешь обедать, после пойдешь под душ, потому что весь в соли. Потом, когда приходит пароход, тогда все плывут к нему, и оттуда кидают деньги, апельсины, булки. Я раз подплыл, и мне один из мужчин кинул булку, я ее поймал, и она не упала в воду. Потом мы переплывали на другой берег Суэцкого канала, и там мы находили деньги очень старинные; я очень любил там ловить рыбу», — вспоминал кадет Павел Штейн.

«Арабы удивляются: как в такую жару русские могут работать по 12−14 часов!»

Во второй половине XX века судоходство на Суэцком канале несколько раз переживало тяжелые кризисы, вызванные политикой египетских властей и арабо-израильскими вооруженными конфликтами. В 1956 году президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации канала. В ответ США, Великобритания и Франция попытались навязать Каиру международное управление Суэцким каналом, изъяв его из суверенитета Египта и обеспечив эксплуатацию канала в интересах крупных иностранных монополий. Это привело к Суэцкому кризису, в результате чего канал подвергся разрушениям и был закрыт до следующего года.

В следующий раз Суэцкий канал закрыли в 1967 году после Шестидневной войны.

А после окончания войны Судного дня в октябре 1973 года появилась возможность вновь открыть водную артерию для торговых судов. Для этого требовалось произвести чистку и разминирование канала. К участию в ответственной миссии были приглашены советские специалисты. Москва была крайне заинтересована в такой деятельности, поскольку стремилась восстановить влияние в Египте: ранее египетский президент Анвар Садат, желая сближения с США, отказался от военной помощи СССР и выслал советских военных советников. Задачей ВМФ СССР в операции по разминированию канала было доказать, что советские специалисты ни в чем не уступают американцам. Имелся у Москвы и другой интерес в восстановлении судоходства по Суэцкому каналу: это существенно сокращало путь из Черного моря на Дальний Восток.

Новость
Бизнес ищет место на стапеле. К чему приведет бум в судостроении

В отдельный отряд траления вошли 27 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского и Тихоокеанского флотов, в том числе противолодочный крейсер-вертолетоносец «Ленинград», который сопровождали фрегаты «Скорый» и «Сметливый».

Разминирование канала проходило в три этапа — началось в июле 1974-го и растянулось на 14 месяцев. Советские тральщики обезвреживали мины советского же производства, причем Египет сумел настоять на безвозмездной помощи СССР.

За весь период в Суэцком канале подорвались на донных минах израильский танкер и два египетских корабля.

«Солнце здесь нестерпимое. Зной, обжигающий ветер — идет разгрузка, — вспоминал капитан 1-го ранга Александр Аполлонов. — Работой матросов не налюбуешься. Приходят арабские портовые рабочие, удивляются: как в такую жару русские могут работать по 12−14 часов! Приступили к боевому тралению. К утру 18 июля на холме возле разрушенного маяка они поставили антенну, две палатки, дизель-генераторы. Остров Губаль-Сакир представлял собой безжизненную пустыню: никакой растительности, только песок и старые, рассыпавшиеся от времени кораллы. Температуру воздуха замерить не удавалось, так как столбик термометра поднимался до отметки 50 градусов, а дальше делений не было. Из-за жары постоянно возникали сложности с оборудованием, беспрерывно пробивало изоляцию, горели лампы».

В ходе боевого траления были применены новые тактические приемы по использованию вертолетов, буксирующих шнуровые заряды. Ка-25 и Ми-8 выполнили 188 боевых вылетов на траление мин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Блокировка Суэцкого канала
 В России ужесточат правила торговли на рынках
Миру грозит дефицит туалетной бумаги
СМИ узнали выводы ВОЗ о происхождении коронавируса
В Минтруде назвали средний размер пенсии в РФ
Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»
Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
В Китае солнце стало синим из-за песчаной бури (фото)
Эксперты рассказали, что нового ждет заемщиков с 1 апреля
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Здоровье
Врач предупредил россиян об эпидемии половой инфекции Возбудитель заболевания устойчив к антибиотикам и не поддается лечению.
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 376
Час земли! 363
Россия- страна возможностей! 276
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Популярные темы на «Детях»
Мое отношение к имени 147
Что думаете о раннем бронировании 2021? 65
Метод 44
Умиляться или плакать? 44
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
6 красивых сочетаний обоев и краски на одной стене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь