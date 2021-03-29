Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.
В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» рассказали, что сегодня в Минздрав России от разработчика поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.
22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» завершены. В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах «Спутник Лайт».
В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.