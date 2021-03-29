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16:24 (мск), источник: Ведомости

Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Это следует из информации, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств. Заявка была подана 29 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.

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В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» рассказали, что сегодня в Минздрав России от разработчика поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.

22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» завершены. В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах «Спутник Лайт».

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.

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