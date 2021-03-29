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19:42 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские школьники смогут предстоящим летом поехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Источник: AP 2020

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», — говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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Кроме того, разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%. Однако запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях или при участии родителей по-прежнему сохраняется. Мероприятия должны быть организованы преимущественно на воздухе (с учетом погодных условий).

В документе отмечается, что решение о работе палаточных лагерей должны принимать органы исполнительной власти субъектов РФ с учетом эпидемиологической ситуации.

В лагерях перед открытием каждой смены следует провести генеральную уборку. При организации отдыха детей должен быть определен алгоритм организации медицинской помощи и маршрутизации больных ‎с указанием конкретных больниц [для обращения] в случае осложнения ситуации.

Перед началом каждой смены персонал будет проходить обследование на коронавирусную инфекцию.

Заезд и отъезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно, с перерывом не менее двух дней между сменами. Персоналу также разрешается работать без проживания при условии еженедельного тестирования на СOVID-19.

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