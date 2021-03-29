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29 марта, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 марта

Подписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня.

165 лет назад подписанием Парижского трактата завершилась Крымская война

Крымская (Восточная) война между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалась с 1853 по 1856 год и была вызвана столкновением их интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах. В конце 1855 года военные действия на всех театрах войны фактически прекратились, и враждующие стороны вскоре приступили к мирным переговорам. 30 марта (18 марта по старому стилю) 1856 года был подписан Парижский мирный договор, в соответствии с которым Россия лишалась права иметь военный флот и военно-морские базы на Черном море, уступала Турции южную часть Бессарабии, обязалась не возводить укреплений на Аландских островах на Балтике и признавала протекторат великих держав над Молдавией, Валахией и Сербией.

Договор о продаже Россией Аляски США

30 марта (18 марта по старому стилю) 1867 года был подписан Договор о продаже Россией полуострова Аляска Соединенным Штатам Америки. Документ подписали российский посланник барон Эдуард Стекль и государственный секретарь США Уильям Сьюард. Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. (в пересчете на золото — 258,4 тыс. тройских унций или $322,4 млн в современных ценах). К США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь проданной сухопутной территории составила 1 млн 519 тыс. кв. км. Согласно документу, Россия безвозмездно передавала США все имущество РАК, включая здания и постройки (за исключением церквей), и обязалась вывести с Аляски свои войска.

Коренное население переводилось под юрисдикцию Соединенных Штатов, русские жители и колонисты получали право в течение трех лет переехать в Россию.

«Психоанализ»

Зигмунд Фрейд впервые использовал понятие «психоанализ» в статье об этиологии неврозов, опубликованной на французском языке 30 марта 1896 года. Психоаналитический способ лечения больных, разработанный Фрейдом, заключается в анализе по определенным правилам спонтанно возникающих у больного ассоциаций по поводу какого-либо элемента его душевной жизни (метод свободных ассоциаций), толковании сновидений, а также различных ошибочных действий (оговорок, описок, забывания и т. п.) с целью вычленения с помощью психоанализа истинных (бессознательных) причин этих явлений и доведения этих причин до сознания больного.

Источник: COURTESY FREUD MUSEUM LONDON

Извержение вулкана Безымянный

30 марта 1956 года произошло катастрофическое извержение Безымянного, тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 километров, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка — самую большую реку полуострова. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.

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51 год фильму «Белое солнце пустыни»

Советский вестерн «Белое солнце пустыни» вышел в широкий прокат 30 марта 1970 года. Это один из самых известных фильмов в истории советского кинематографа, повествующий о приключениях красноармейца Федора Сухова, спасающего от бандита Абдуллы его гарем в годы гражданской войны. Фильм снят в 1969 году в Экспериментальной творческой киностудии (ЭТК), созданной на производственной базе студий «Мосфильм» и «Ленфильм», которой руководил кинорежиссер Григорий Чухрай. Съемкам и выходу фильма в прокат мешало множество обстоятельств, а окончательное решение о судьбе картины принял лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В течение года фильм посмотрели более 35 млн зрителей, а цитаты из него стали крылатыми выражениями.

По информации «РИА Новости», ТАСС, «Газета. Ру», «Интерфакс» и открытых источников

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