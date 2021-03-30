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11:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Географические названия в Росреестре предлагают выбирать всем миром

Росреестр планирует создать госкаталог географических названий в интернете, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек на общественных обсуждениях в сети. Об этом говорится в законопроекте ведомства, обсужденном в Общественной палате (ОП) РФ. В качестве образца голосования чиновники приводят недавний опыт присвоения имен российским аэропортам. Эксперты раскритиковали документ за отсутствие внятных критериев для названий, дав понять, что выбор названий в интернете «выпустит джинна».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Законопроект Росреестра «О наименованиях географических объектов» обсуждался на заседании комиссии ОП по вопросам развития культуры. Ведомство планирует создать госкаталог географических названий (около 800 тыс. позиций) в интернете. Как пояснял глава Росреестра Олег Скуфинский, отсутствие такой информационной системы «осложняет работу картографам, приводит к разночтениям и искажению названий в документах». В ст. 4 законопроекта говорится, что имена объектам в РФ присваиваются по результатам «общественного обсуждения» в рамках информсистемы (сейчас региональный парламент должен обратиться в Росреестр).

Впрочем, называть мосты, элементы транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «формы подводного рельефа» и другие морские объекты, а также объекты культурного наследия в Росреестре предлагают без обсуждений с гражданами.
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В пояснительной записке к документу говорится, что законодательство в этой сфере не обновлялось более 20 лет, «несмотря на цифровизацию экономики», и перестало «удовлетворять современным потребностям социально-экономического и территориального развития страны». Порядок проведения обсуждений в документе не описан.

В качестве примера чиновники приводят проект «Великие имена России» (в 2018 году в его ходе на одноименном сайте россияне выбирали имена выдающихся людей для 45 аэропортов). Затраты на создание информационной системы госкаталога и голосований оцениваются Росреестром в 106 млн руб.

В Общественной палате РФ законопроект раскритиковали. Глава комиссии ОП по развитию культуры Ирина Великанова не поняла, почему из сферы регулирования «выпали» объекты культурного наследия, подчеркнув, что «особое непонимание» вызывает исключение из документа зданий-памятников.

«Значит ли это, что если здание завтра признано объектом культурного наследия, оно перестанет быть географическим объектом», — недоумевают в Русском географическом обществе (РГО).

Директор Российского института культурного и природного наследия им. Лихачева Владимир Аристархов также сказал, что «не смог понять, чем вызвано ограничение», добавив, что в нынешнем законодательстве таких норм нет. Раскритиковал он и упомянутую в проекте норму о платном доступе к создаваемой Росреестром информационной системе, предложив освободить от платы хотя бы научные организации.

Дискуссия развернулась и вокруг того, какие имена можно присваивать объектам.
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Член Русского географического общества Вадим Рыбин пожаловался, что законопроект «разбавлен водой», не определяет «понятийный аппарат». Великанова удивилась, что «критерии и методики» предлагается определить подзаконными актами. Председатель топонимической комиссии Рязани Николай Булычев обратил внимание на норму о запрете присвоения объектам «экстремистских названий», предложив добавить туда еще и запрет на «имена террористов» (при переименовании существующих объектов). Первый зампред комиссии ОП по развитию культуры Григорий Заславский возразил, что «такой список не определен», задавшись вопросом, стоит ли зачислять в него революционера Петра Кропоткина. Тогда Николай Булычев предложил вовсе избегать «именных названий»: «А то были города Брежнев и Андропов. Пришлось переименовывать». Представитель РГО Владимир Калуцков после этого предложил создать реестр объектов, переименование которых запрещено.

Член столичной межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Татьяна Соколова упомянула десятилетний ценз на присвоение объектам в Москве имен умерших граждан, признав, что запрет «без конца нарушается», в том числе из-за послаблений, позволяющих проводить их по распоряжению президента РФ или столичного градоначальника.

Что касается нормы об общественных обсуждениях, то Соколова прокомментировала его так: «Мы такого джинна выпускаем. Пример Москвы это подтверждает: на “Активном гражданине” утверждаются названия станций метро, совершенно выпадающие из исторической структуры города». По словам Великановой, правительство РФ собирает поправки к законопроекту Росреестра до сентября 2021 года, а в 2022 году документ должен поступить в Госдуму.

Александр Воронов

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