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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Секретный код или нелепая случайность: странный твит американских военных напугал людей со всего мира

В Твиттер-аккаунте Стратегического командования Армии США появилась необычная запись.

Случайный набор букв и знаков препинания вряд ли кого-то напугает, даже если он будет опубликован в авторитетном СМИ. Но если речь идет об официальном Твиттер-аккаунте Стратегического командования Армии США, то любая лишняя запятая будет рассматриваться пользователями со всего мира как возможный скрытый сигнал о начале ядерной атаки.

Комбинация букв и символов ;l;;gmlxzssaw ничего не означает ни в одном языке мира. Но она появилась в Твиттер-аккаунте Стратегического командования американской армии, отвечающего за все ядерное оружие, имеющееся в распоряжении США.

В первый час после публикации сообщение набрало огромное количество лайков, ретвитов и тысячи комментариев, многие из которых звучали забавно. Но было немало и тех, кто по-настоящему испугался.

Пользователи писали:

— Это сигнал к началу ядерной войны?

— Мы должны спуститься в бомбоубежища?

— Надеемся, что это не код для запуска ядерных ракет.

— Вот что происходит, когда к не выключенному служебному компьютеру подходит котик.

Через некоторое время на странице появилось еще одно сообщение: «Приносим извинения за путаницу. Не обращайте внимания на предыдущий пост».

Стратегическое командование Армии США отвечает не только за все ядерное оружие Америки, но и за все средства, которые могут его доставлять, включая ракеты наземного и морского базирования и авиацию. Командование базируется на одной из военных баз, расположенных в штате Небраска.

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