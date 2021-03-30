Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
26Body Worlds
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
04:32 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 весной

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала показатели заболеваемости коронавирусом в России этой весной. По словам специалиста, суточные колебания заболеваемости еще возможны, однако рост вряд ли они достигнут показателей осеннего пика.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Она пояснила, что многие сезонные вирусы активнее размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры.

В то же время Пшеничная отметила, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости благодаря вакцинации и соблюдению профилактических мер. Кроме того, часть россиян приобрели иммунитет естественным путем.

Однако важно продолжать соблюдать меры профилактики, использовать средства индивидуальной защиты и вакцинироваться, подчеркнула специалист.

«Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — приводит ее слова «РИА Новости» во вторник, 30 марта.

29 марта в Кремле заявили, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в России внушает осторожный оптимизм.

28 марта президент России Владимир Путин заявил, что ограничения в стране можно будет снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет». Глава государства отмечал, что для того чтобы это произошло, нужно вакцинировать около 70% взрослого населения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора
Маленький сюрприз: как найти в организме забытый врачом предмет
Власти Египта обвинили капитана Ever Given в блокировке движения
Взрыв газа в Татарстане разрушил 6 квартир
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Банки готовятся к повышению ставок по ипотеке
Россияне назвали размер комфортного для увольнения дохода
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 445
Час земли! 363
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Новая напасть на головы наши! 134
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Шепелев показал возлюбленную и новорожденного ребенка (фото) Телеведущий стал отцом во второй раз
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Очередная страна Евросоюза поддержала российский Крым
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь