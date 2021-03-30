04:32 (мск), источник: Известия
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 весной
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Она пояснила, что многие сезонные вирусы активнее размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры.
В то же время Пшеничная отметила, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости благодаря вакцинации и соблюдению профилактических мер. Кроме того, часть россиян приобрели иммунитет естественным путем.
Однако важно продолжать соблюдать меры профилактики, использовать средства индивидуальной защиты и вакцинироваться, подчеркнула специалист.
«Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав
29 марта в Кремле заявили, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в России внушает осторожный оптимизм.
28 марта президент России Владимир Путин заявил, что ограничения в стране можно будет снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет». Глава государства отмечал, что для того чтобы это произошло, нужно вакцинировать около 70% взрослого населения.