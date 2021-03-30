05:40 (мск), источник: Известия
Канада приостановила вакцинацию AstraZeneca населения младше 55 лет
Канада приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей младше 55 лет
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«Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков», — заявила зампред NACI Шелли Дикс.
Отмечается, что риск образования тромбов в настоящее время появляется у одного человека из 100 тыс., что намного выше, чем предполагалось ранее.
По словам доктора Джосс Реймер из рабочей группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба, в Европе не обнаружили растущего риска тромбов в целом
Ранее, 25 марта, сообщалось, что минздрав Канады внес в текст инструкции для вакцины AstraZeneca информацию о случаях возникновения тромбозов после прививки.
Прививочную кампанию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Испании, Индонезии, Словении и ряде других государств. Власти этих стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности