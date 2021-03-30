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04:11 (мск), источник: Известия

Россияне назвали размер комфортного для увольнения базового дохода

Гипотетический базовый доход, благодаря которому россияне готовы оставить работу, должен быть существенно больше средней зарплаты по стране, выяснили НПФ Сбербанка, «Сбер Управление Активами» и портал «Рамблер» (опрос есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Reuters

Так, четверти россиян для обеспечения потребностей необходимо более 200 тыс. рублей в месяц, 29% согласились бы на 100−200 тыс., а каждый пятый гражданин (19%) готов жить в свое удовольствие на 70−100 тыс. На меньшие суммы согласны немногие: 50−70 тыс. рублей хватило бы 13% россиян, 30−50 тыс. удовлетворят 9% респондентов, а 20−30 тыс. — только 5%. При этом средняя зарплата в России в 2020 году, по данным Росстата, составила 51 тыс. рублей.

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Получив желаемые средства, свободное время наши сограждане заполняли бы путешествиями (к этому тяготеет 28% респондентов), саморазвитием (20%), любимым хобби (18%) или же полностью посвятили себя семье — в пользу этого высказалось 26% россиян.

К знаниям, спорту и самовыражению интерес оказался несколько меньше: еще одно образование хотели бы получить 5% опрошенных, совершенствоваться в спорте — 2%, активно вести блог — 1%.

Впрочем, действительно уволиться с работы после получения базового дохода готовы только 19% россиян. Остальные предпочли бы свободный график или полноценный труд.

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