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07:01 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о 50-процентном риске повторного заражения COVID-19 после 65 лет

Иммунная защита от повторного заражения у переболевших коронавирусом старше 65 лет составляет 47,1%, а у людей, не достигших этого возраста, — 78,8%. К такому выводу пришли ученые из Statens Serum Institut в Копенгагене. Они опубликовали исследование, основанное на анализе результатов 10,6 млн ПЦР-тестов, которые были проведены в Дании с начала пандемии.

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Источник: Известия

Помимо тестов на коронавирус, которые проводились по направлению врачей, в мае 2020 года в Дании стартовала бесплатная программа, по которой проверку мог пройти любой желающий гражданин старше 18 лет.

В итоге ПЦР-тесты сделали около 4 млн человек, то есть 69% населения Дании. Результаты анализов попали в общую электронную базу, в которой также собрана информация о возрасте, поле и другие данные.

Снижение иммунитета у пожилых людей можно объяснить естественными возрастными изменениями, также называемыми иммунным старением, пояснила сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Елена Белова.

«Люди старшей возрастной группы нуждаются в вакцинации от коронавирусной инфекции, если они не перенесли COVID-19. В противном случае решение о возможности и сроках вакцинации принимается индивидуально врачом, который наблюдает и обследует пациента», — сказала специалист.

Но выводы статьи нельзя экстраполировать на всех людей старшего возраста в мире, уверен заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Существуют индивидуальные особенности среди разных народов и уникальные условия, например климатические, в разных странах.

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