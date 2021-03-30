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11:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые назвали самые опасные российские вулканы

Вулканы в России сосредоточены на Камчатке и Курильских островах.

Источник: РИА "Новости"

Заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник заявил, что одним из самых опасных российских вулканов является Шивелуч, передает РИА Новости.

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«В плане опасности можно выделить вулкан Шивелуч. Он очень активен и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений», — сказал Мельник.

В свою очередь, научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина отметила, что 16 вулканов, включая Корякский и Авачинский, выделены как представляющие потенциальную опасность для людей.

Побочный прорыв образовался на вулкане Ключевская сопка 18 февраля. Зона прорыва была расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря.

Напомним, Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом в Евразии, его высота составляет 4 800 метров, а возраст — семь тысяч лет.

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