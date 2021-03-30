11:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Ученые назвали самые опасные российские вулканы
Вулканы в России сосредоточены на Камчатке и Курильских островах.
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Заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник заявил, что одним из самых опасных российских вулканов является Шивелуч, передает РИА Новости.
«В плане опасности можно выделить вулкан Шивелуч. Он очень активен и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а
В свою очередь, научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина отметила, что 16 вулканов, включая Корякский и Авачинский, выделены как представляющие потенциальную опасность для людей.
Побочный прорыв образовался на вулкане Ключевская сопка 18 февраля. Зона прорыва была расположена на
Напомним, Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом в Евразии, его высота составляет 4 800 метров, а возраст — семь тысяч лет.