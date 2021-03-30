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12:31 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне смогут получать результаты теста на COVID-19 на «Госуслугах»

Результаты тестирования на коронавирус нового типа будут доступны в личных кабинетах россиян на портале государственных услуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Источник: Reuters

«Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет», — указано в сообщении.

При этом на мобильных устройствах данные о результатах тестирования будут отображаться в виде QR-кода для удобства считывания.

Кроме того, на портал можно будет загрузить данные о прохождении вакцинации от коронавируса нового типа.

Для использования новых функций россиянам нужно будет дать согласие на передачу сведений.

Ранее у россиян появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса нового типа через портал государственных услуг.

За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.

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