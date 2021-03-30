Россияне смогут получать результаты теста на COVID-19 на «Госуслугах»

«Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет», — указано в сообщении.
При этом на мобильных устройствах данные о результатах тестирования будут отображаться в виде QR-кода для удобства считывания.
Кроме того, на портал можно будет загрузить данные о прохождении вакцинации от коронавируса нового типа.
Для использования новых функций россиянам нужно будет дать согласие на передачу сведений.
Ранее у россиян появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса нового типа через портал государственных услуг.
За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.