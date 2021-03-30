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11:30 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 сентября

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 277, это минимальный показатель с 29 сентября. Общее количество инфицированных достигло 4 536 820, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской и Сахалинской областях (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 556 — в Московской области, 277 — в Нижегородской области, 240 — в Ростовской области, 207 — в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 382 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 588, до 4 155 996. По данным штаба, доля вылечившихся в стране осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 409 против 293 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,17%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 — в Ростовской области, 17 — в Алтайском крае, по 14 — в Московской и Воронежской областях.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 291 против 1 612 днем ранее, до 1 025 454.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за нового заболевания. Всего, по данным штаба, в столице умерли 16 603 заболевших (1,62%).

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлении 1 165 пациентов. За все время выздоровел 943 201 человек. В настоящее время в столице болеет 65 650 человек.

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