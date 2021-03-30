В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 сентября

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской и Сахалинской областях (по 0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 556 — в Московской области, 277 — в Нижегородской области, 240 — в Ростовской области, 207 — в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 282 382 человека.
Число выздоровлений и смертей
Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 588, до 4 155 996. По данным штаба, доля вылечившихся в стране осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 409 против 293 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,17%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 — в Ростовской области, 17 — в Алтайском крае, по 14 — в Московской и Воронежской областях.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 291 против 1 612 днем ранее, до 1 025 454.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.
За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за нового заболевания. Всего, по данным штаба, в столице умерли 16 603 заболевших (1,62%).
Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлении 1 165 пациентов. За все время выздоровел 943 201 человек. В настоящее время в столице болеет 65 650 человек.