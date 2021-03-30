@itzabennie
Mouth trumpet ? ##PlantersTrickShot ##DontSweatIt ##BiggerIsBetter♬ original sound - Itzabennie
12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка удивила Сеть умением имитировать звук трубы (видео)
Очень реалистично.
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Пользовательница TikTok под ником itzabennie удивила подписчиков необычным умением имитировать звуки трубы. Девушка не просто выдувает мелодии, но и усиливает звучание с помощью стеклянных стаканов.
Свой талант блогер называет «странным и бесполезным умением», но пользователи с ней не согласны. «Это не странный талант, это настоящий талант», — пишут они.
«Вы невероятная! Если бы я увидел нечто подобное на вечеринке, я бы постарался подружиться с человеком, который такое умеет», — добавил один из подписчиков.
«Я играл на трубе 10 лет, и это потрясающе реалистичное звучание», — написал один из пользователей Сети.
Анна Лысенко