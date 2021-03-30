Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
10День Святого Патрика
12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка удивила Сеть умением имитировать звук трубы (видео)

Очень реалистично.

Пользовательница TikTok под ником itzabennie удивила подписчиков необычным умением имитировать звуки трубы. Девушка не просто выдувает мелодии, но и усиливает звучание с помощью стеклянных стаканов.

@itzabennie

Mouth trumpet ? ##PlantersTrickShot ##DontSweatIt ##BiggerIsBetter

♬ original sound - Itzabennie

Свой талант блогер называет «странным и бесполезным умением», но пользователи с ней не согласны. «Это не странный талант, это настоящий талант», — пишут они.

«Вы невероятная! Если бы я увидел нечто подобное на вечеринке, я бы постарался подружиться с человеком, который такое умеет», — добавил один из подписчиков.

«Я играл на трубе 10 лет, и это потрясающе реалистичное звучание», — написал один из пользователей Сети.

@itzabennie

My weird party trick? ##trumpetgirl ##mouthtrumpet ##SourPatchPrankFund ##GodzillaVsKongRoar ##RayBanElevatorDance

♬ original sound - Itzabennie

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении отношений
Чистый убыток «Спартака» стал рекордным за 16 лет
Щербаковой предложили перейти в парное катание
Минфин и ФНС зачистят рынки от обналички
В РФ выявили минимальное с сентября число заболевших COVID-19
Телескоп показал одну из самых красивых туманностей
Gnezdo.ru
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
США готовятся к войне против России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
«Властелин колец»: как мэр Юрий Лужков спас Москву
Hi-Tech
Российская подлодка удивила США (фото) Показываем, как это было
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
Час земли! 363
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Потролю вас в понедельник --( с вашего разрешения конечно ) 152
Кино
Стал известен диагноз упавшей в прямом эфире ведущей «Первого» Екатерина Стриженова получила травму в студии программы «Время покажет»
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дети
Галина Боб рассмешила фанатов снимком «беременного» мужа Актриса и ее супруг ожидают появления на свет третьего ребенка
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Очередная страна Евросоюза поддержала российский Крым
Янтарная комната, потерянная во время Второй мировой, найдена
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь