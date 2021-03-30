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13:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Nike подала в суд на создателей «сатанинских» кроссовок с человеческой кровью

Рэпер Lil Nas X и арт-коллектив из Нью-Йорка создали нашумевшие кроссовки с кровью на основе Nike. Теперь спортивный бренд подал на них в суд за несанкционированное использование логотипа.

Источник: MSCHF

Спортивная корпорация Nike подал в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь»). В их подошвах содержится капля настоящей человеческой крови.

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«Сатанинские» кроссовки, созданные на основе Nike Air Max 97, поступили в продажу в понедельник по цене 1018 долларов. По словам создателей, их раскупили быстрее, чем за минуту.

Авторы «Сатанинской обуви» — бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X — решили заполнить пузырьки воздуха в подошве чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.

На шнурках кроссовок подвешена бронзовая пентаграмма, а сбоку красуется надпись «LUKE 10:18» — отсылка к строчке из Евангелия от Луки «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию».

Nike обвиняет коллектив в незаконном использовании товарного знака. Компания подала иск в суд Восточного округа Нью-Йорка.

Черно-красные кроссовки были выпущены в продажу в понедельник, спустя три дня после дебюта новой песни Lil Nas X на платформе YouTube.

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В видеоклипе на эту песню, которая называется Montero (Call Me By Your Name), рэпер спускается по шесту для стриптиза из рая в ад, а на ногах у него — «сатанинские» кроссовки.

В каждой подошве этих кроссовок содержится 60 кубических сантиметров красных чернил, в которые примешана одна капля крови.

Компания Nike через суд требует снять «сатанинские» кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike:

MSCHF и их неправомерно созданная «Сатанинская обувь» могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Более того, уже есть свидетельства существенного непонимания и разбавления бренда на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском «Сатанинской обуви», основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike.

Nike ссылается на твит популярного блогера @Saint, рекламирующего обувь. Пост о грядущем релизе, опубликованный в пятницу, разжег ажиотаж в соцсетях и вызвал громкую реакцию со стороны американских консерваторов.

В частности, с критикой продукта выступили губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и несколько представителей духовенства. «Нашим детям говорят, что такие продукты — это не просто нормально, это “эксклюзивно”. Но вы знаете, что более эксклюзивно? Вечная душа, дарованная Богом», — написала губернатор Ноэм.

Lil Nas X в ответ запостил несколько мемов и видео, снятое на религиозном мероприятии, где со сцены рассказывают о его кроссовках. «Мы живем в пандемию, каждую неделю у нас массовая стрельба, но вы вот собираетесь в церкви, чтобы обсудить кроссовки», — написал Lil Nas X.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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