13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Уэльсе кролики откопали древние артефакты эпохи мезолита
Неожиданные находки обнаружились возле свежих кроличьих нор
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Неподалеку от своего дома они увидели необычные предметы в куче грунта рядом со свежими кроличьими норами. Осмотрев предметы, ученые поняли, что имеют дело с
Вторая находка не менее интересна — это осколок погребальной урны бронзового века, чей возраст составляет более 3,7 тысяч лет, пишет Welsh Wild Life. Сообщается, что чуть позже Браун и Игл нашли возле тех же кроличьих нор еще одно орудие эпохи мезолита и фрагменты керамики.
Подобные предметы археологи раньше находили на материковом побережье Пембрукшира и Корнуолла, а также в Шотландии и северной Франции, а вот на острове Скокем такие артефакты находят впервые. Для ученых это открытие оказалось
Екатерина Гура