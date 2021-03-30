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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Уэльсе кролики откопали древние артефакты эпохи мезолита

Неожиданные находки обнаружились возле свежих кроличьих нор

Ученые-орнитологи Ричард Браун и Жизель Игл, живущие на острове Скокем в проливе между Уэльсом и Ирландией, сделали неожиданное археологическое открытие благодаря местным кроликам.

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Неподалеку от своего дома они увидели необычные предметы в куче грунта рядом со свежими кроличьими норами. Осмотрев предметы, ученые поняли, что имеют дело с чем-то ценным. Как показала экспертиза, одним из предметов было каменное орудие эпохи мезолита, которое около 9 тысяч лет назад охотники использовали для обработки шкур тюленей.

Вторая находка не менее интересна — это осколок погребальной урны бронзового века, чей возраст составляет более 3,7 тысяч лет, пишет Welsh Wild Life. Сообщается, что чуть позже Браун и Игл нашли возле тех же кроличьих нор еще одно орудие эпохи мезолита и фрагменты керамики.

Подобные предметы археологи раньше находили на материковом побережье Пембрукшира и Корнуолла, а также в Шотландии и северной Франции, а вот на острове Скокем такие артефакты находят впервые. Для ученых это открытие оказалось по-настоящему ценным, ведь оно доказало, что остров был заселен еще в эпоху мезолита. Теперь археологи планируют организовать раскопки на острове после отмены карантинных ограничений.

Екатерина Гура

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