Житель Индонезии в одиночку вырастил 250 гектаров леса

69-летний житель Индонезии Аласан Садиман в одиночку сражается с исчезновением лесов. Мужчина высадил на острове Ява уже 11 тысяч деревьев на 250 гектарах. На это у бедного жителя деревни ушло 24 года, сообщает Reuters.
СМИ прозвали индонезийца «одиноким эко-воином». Когда Садиман начал сажать деревья, окружающие его деревню холмы были выжженной пожарами бесплодной землей. Деревья выжигали, чтобы возделывать почву, но вместе с гибелью лесов пересыхали и местные реки, озера и ручьи, а население испытывало дефицит воды.
Мужчина начал сажать дерево за деревом. Односельчане, видя его неутомимость, сперва посчитали Садимана сумасшедшим, но теперь относятся к нему как к герою. В засушливый горный район Явы вернулась вода, а бесплодные холмы превратились в оазис жизни.
«Я надеюсь, что люди здесь смогут жить благополучно и счастливо, — сказал Аласан. — И не сжигайте лес снова и снова».