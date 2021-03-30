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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индонезии в одиночку вырастил 250 гектаров леса

Бесплодные земли превратились в оазис.

69-летний житель Индонезии Аласан Садиман в одиночку сражается с исчезновением лесов. Мужчина высадил на острове Ява уже 11 тысяч деревьев на 250 гектарах. На это у бедного жителя деревни ушло 24 года, сообщает Reuters.

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СМИ прозвали индонезийца «одиноким эко-воином». Когда Садиман начал сажать деревья, окружающие его деревню холмы были выжженной пожарами бесплодной землей. Деревья выжигали, чтобы возделывать почву, но вместе с гибелью лесов пересыхали и местные реки, озера и ручьи, а население испытывало дефицит воды.

Мужчина начал сажать дерево за деревом. Односельчане, видя его неутомимость, сперва посчитали Садимана сумасшедшим, но теперь относятся к нему как к герою. В засушливый горный район Явы вернулась вода, а бесплодные холмы превратились в оазис жизни.

«Я надеюсь, что люди здесь смогут жить благополучно и счастливо, — сказал Аласан. — И не сжигайте лес снова и снова».

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