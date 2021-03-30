Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
15:30 (мск), источник: ТАСС

Минздрав: показатели заболеваемости COVID-19 в России говорят о возможной третьей волне

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала она на конференции «Неделя медицинского образования».

При этом Семенова отметила, что проводятся необходимые меры для того, чтобы этого не допустить и добиться популяционного иммунитета к коронавирусу в стране. «Мы надеемся, что в ближайшие месяц-полтора он [популяционный иммунитет] будет достигнут, и мы сможем говорить о стихании коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики», — заключила она.

Справка
В России нашли южноафриканский вариант коронавируса. Объясняем, что это предвещаетРоспотребнадзор сообщил, что в двух пробах, взятых у больных COVID-19, обнаружен южноафриканский вариант коронавируса. Еще у 28 человек — британский вариант. Бразильский вариант более чем в 8 тыс. образцах не встречался. ТАСС — о том, что это за варианты и почему их появление в стране — тревожная новость
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Канцлер Австрии заявил о планах купить 1 млн доз «Спутника V»
В Мытищах мужчина открыл стрельбу по полицейским
Минфин и ФНС зачистят рынки от обналички
Как изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
На церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек
Здоровье
Немецкий врач перечислил опасные для кишечника продукты И назвал альтернативы.
Hi-Tech
Лувр оцифровал все. Как посмотреть бесплатно Совершите «прогулку» по цифровой галерее
Кино
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС Актриса, по данным прессы, хочет сыграть в первом фильме, который снимут в космосе
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Галина Боб рассмешила фанатов снимком «беременного» мужа Актриса и ее супруг ожидают появления на свет третьего ребенка
Новости партнеров
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Важные лекарства для тех, кому за 60+: пополните свою аптечку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь