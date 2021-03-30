Путин: доля детей мигрантов в школах должна позволять адаптировать их к российской среде

20:01 (мск), источник: ТАСС
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Глава государства отметил, что в некоторых западных странах порой складываются ситуации, когда мигрантов в школах становится настолько много, что местные жители забирают своих детей из этих образовательных учреждений. «Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода, — указал Путин. — Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло не формально, а фактически глубоко адаптировать их к российской языковой среде, к культурной [среде], чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей».
По оценке президента, это будет полезно самим этим детям, одновременно такие меры помогут школам избежать проблем, «а проблем там возникает целый большой набор». Путин подчеркнул, что «это серьезная вещь», которую необходимо иметь в виду. «Понимаю, что усилиями одних школ эту проблему не решить,
Он указал на необходимость внимательно следить за ситуацией в данной сфере в