Очередной прототип Starship от SpaceX разбился при посадке

«По крайней мере, кратер в нужном месте!», — написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.
Запуск Starship SN11 произошел с полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км и должен был спуститься на площадку рядом со стартовым комплексом.
В начале марта прототип Starship вертикально приземлился после взлета на 10 км, однако он взорвался через несколько минут после этого. Ранее прототипы корабля взрывались при соприкосновении с площадкой.
В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до ста человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.