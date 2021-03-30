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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Очередной прототип Starship от SpaceX разбился при посадке

Прототип пилотируемого космического корабля Starship от SpaceX разбился во время испытаний, сообщил NASASpaceflight Now, который вел трансляцию в Youtube. При посадке пропал видеосигнал с борта корабля.

Источник: SpaceX

«По крайней мере, кратер в нужном месте!», — написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

Запуск Starship SN11 произошел с полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км и должен был спуститься на площадку рядом со стартовым комплексом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале марта прототип Starship вертикально приземлился после взлета на 10 км, однако он взорвался через несколько минут после этого. Ранее прототипы корабля взрывались при соприкосновении с площадкой.

В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до ста человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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