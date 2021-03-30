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17:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор не ждет третьей волны коронавируса в России

Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения коронавирусной инфекции в России, заявил глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова сказала, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране говорят о возможном начале третьей волны.

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится, — сказал господин Покровский в интервью радиостанции “Говорит Москва”.— Были в начале месяца данные, что в Москве 40% населения имеют антитела к коронавирусу. Через месяц уже, видимо, и больше… Думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается».

Семенова ранее заявила: «Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции». При этом в России уже четыре дня подряд фиксируют меньше 9 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки. С середины января в стране идет массовая вакцинация.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что для предотвращения третьей волны вируса нужно привить четверть населения. Глава Минздрава Михаил Мурашко призывал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии. При этом Еврокомиссия уже объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе.

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