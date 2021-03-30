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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Польский фермер обнаружил под полем древнюю пещеру

Внутри специалисты нашли следы человека

Фермер Адам Брычек из города Красник на юго-востоке Польши обнаружил на своем поле большую нору. Решив узнать побольше о ее обитателе, он самостоятельно начал исследовать дыру в грунте, но быстро понял, что перед ним не нора, а самая настоящая пещера высотой около 140 сантиметров и площадью в несколько десятков квадратных метров.

EDIT Informacja o poniższym odkryciu szybko obiegła "internety" i zyskała szeroki oddźwięk. To cieszy, zwłaszcza, że już...

Опубликовано Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego Пятница, 26 марта 2021 г.

Брычек сообщил о своей находке Доминику Шульцу, хранителю памятников Красницкого повята. Вместе с коллегами тот спустился в пещеру и детально ее осмотрел. По мнению специалиста, то, что фермер принял за нору, может быть карстовой пещерой, а ее возраст может достигать тысячи лет, сообщает Radio Eska.

Опубликовано Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego Пятница, 26 марта 2021 г.

Как рассказали спелеологи, подземное пространство, скорее всего, возникло естественным путем, но люди его усовершенствовали — на стенах пещеры они нашли следы механической работы, оставленных какими-то инструментами. Скорее всего, в этой пещере могли добывать камень.

Опубликовано Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego Пятница, 26 марта 2021 г.
Опубликовано Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego Пятница, 26 марта 2021 г.

О необычной находке Шульц рассказал на Facebook и опубликовал ее снимки. Чуть позже он добавил, что пещера наверняка более «молодая», чем он думал раньше, но от этого не менее интересная. Специалисты решили «заморозить» объект на время сельскохозяйственных работ, чтобы не мешать владельцу фермы. А осенью, после сбора урожая, они вернутся и проведут детальное изучение таинственной пещеры.

Екатерина Гура

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