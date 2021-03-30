Стая ворон грабит покупателей на парковке супермаркета в США

В городе Анкоридж на Аляске появилась необычная преступная группировка, которая орудует на парковке супермаркета Costco. Эти преступники хитры и проворны, а самое главное, их нельзя привлечь к ответственности, потому что они — вороны.
Как пишет местное издание Anchorage Daily News, стая черных ворон промышляла у супермаркета и раньше, но этой весной покупатели стали жаловаться на птиц регулярно. Крылатые преступники без зазрения совести вытаскивают еду на лету прямо из пакетов, пока люди загружают покупки в машины.
История о стае ворон-воров стала широко обсуждаться в соцсетях и СМИ в конце марта, когда на птиц в природоохранную организацию пожаловался местный житель по имени Мэтт Леваллен, у которого крылатые преступники утащили из пакета один огромный кусок мяса, а второй успели клюнуть.
Как рассказал мужчина, он вернул испорченный стейк в супермаркет и там без проблем ему заменили его на новый.
В супермаркете отметили, что знают о проблеме, но не планируют принимать никаких мер. А тем временем в соцсетях пострадавшие отмечают, что у ворон есть своя стратегия — пока одни птицы отвлекают человека, другие в это время воруют еду.
Рик Синнотт, бывший биолог из Государственного департамента дикой природы, рассказал, что сотни воронов прилетают в Анкоридж зимой в поисках еды, однако, с приходом весны они обычно улетают. В этот раз вороны задержались в городе дольше обычного, а наблюдения за людьми возле супермаркета позволило птицам создать новый способ легкой добычи пищи.